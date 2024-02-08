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Lübnan’ın güneyinde bir araca drone saldırısı: 3 ölü

Lübnan’ın güneyinde bir araca drone saldırısı: 3 ölü Ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs’ın da bulunduğu iddia edildi.