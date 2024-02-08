Lübnan’ın güneyinde bir araca drone saldırısı: 3 ölü
İHA

Orta Doğu'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor...

Lübnan’ın güneyinde bir araca drone saldırısı düzenlendi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen drone saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah'ın üst düzey komutanıydı

Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs’ın da bulunduğu öne sürülen haberlerde, saldırının İsrail tarafından düzenlediği iddia edildi.

Hava savunma sistemlerinin inşasında yer aldı

El Dabs’ın, İran'ın Suriye genelindeki hava savunma sistemlerinin inşasında yer aldığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)