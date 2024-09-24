Lübnan'ın güneyinden kaçış: Binlerce araç saatlerdir trafikte İsrail'in yoğun saldırıları sebebiyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine doğru yaşanan kaçışlar sürerken, binlerce araç saatlerce trafikte beklemekte.

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AA & Ensonhaber

İsrail, Hizbullah'ın füze saldırılarını bahane ederek Lübnan'da sivil yerleşimleri hedef almaya başladı.

Lübnan'ın güneyindeki Zehrani bölgesinden Sayda yönüne doğru yaşanan göç nedeniyle yollarında eşi benzeri görülmemiş bir trafik yoğunluğu oluştu.

BİNLERCE ARAÇ KAÇIŞ YOLUNDA BEKLİYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre; binlerce araç, bu yoğunluk nedeniyle yollarda kilitlenmiş durumda. Yaklaşık 5 saattir neredeyse tamamen durma noktasına gelen kuzey güzergahında, araçların hareket etmesi neredeyse imkânsız hale geldi.

Yolun açılmasını bekleyen Lübnanlılar, güvenlik güçlerinden trafiği açmak için müdahalede bulunmalarını talep etti.

CAN KAYBI 492'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 24'ü çocuk, 42'si kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için açıldığını duyurdu.

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