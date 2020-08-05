Lübnanlı kadın, patlamanın ardından evinde piyano çaldı

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Sosyal medya kullanıcıları, yaşlı kadının yıkık bir ortamda piyano çalmasının yürek parçalayıcı olduğunu söyledi.

Lübnan, Beyrut Limanı'nda 100'den fazla kişinin ölümüne ve 4 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla sarsıldı.

Bölgede büyük yıkıma yol açan şiddetli patlamanın ardından başkent Beyrut'ta 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, evi adeta savaş alanını andıran Lübnanlı bir kadının piyano çaldığı görüldü.

MOLOZ YIĞINLARI ARASINDA PİYANO ÇALDI

Kullanıcılar, video hakkında "İnsan ruhu boyun eğmez", "Kalbimiz Beyrut'la", "Çok yürek parçalayıcı" şeklinde yorumlar yaptı.

Kadın, moloz yığınları arasında piyano çalarken, evindeki yıkımın boyutu da gözler önüne serildi.

Lübnanlı kadın, patlama sonrasında evinde piyano çaldı ViDEO