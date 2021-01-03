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- Lübnanlıların Kasım Süleymani heykeli
Lübnanlıların Kasım Süleymani heykeli
Öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçen Kasım Süleymani'nin anıldığı bu günlerde Lübnanlılar İranlı generalin heykelini yaptı. Heykelin Beyrut'a dikileceği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 03.01.2021 - 17:32
- Güncelleme : 03.01.2021 - 18:03
Geçtiğimiz yılın ocak ayında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin hava saldırısıyla Irak'ta öldürülmüştü.
Süleymani için ölümünün yıl döneminde intikam yeminleri tekrarlanırken, İran'ın birçok bölgesinde anma töreni düzenlendi.
Anma törenine koronavirüse rağmen binlerce kişi katıldı.
BEYRUT'TA HEYKELİ DİKİLECEK
Süleymani, İran dışında da anıldı.
Lübnanlı heykeltraşlar, Süleymani'nin bir heykelini yaptı.
Beyrut'ta bir meydana yerleştirilmek üzere hazırlandığı belitrilen heykelin son rötuşlarının yapıldığı anların fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.
Heykelin 2 gün sonra belirlenen yere yerleştirileceği açıklandı.