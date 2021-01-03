Haberler

Dünya Haberleri

Lübnanlıların Kasım Süleymani heykeli

Lübnanlıların Kasım Süleymani heykeli

Öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçen Kasım Süleymani'nin anıldığı bu günlerde Lübnanlılar İranlı generalin heykelini yaptı. Heykelin Beyrut'a dikileceği öğrenildi.