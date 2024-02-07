Lufthansa çalışanları iş bıraktı: Yüzlerce uçuş etkilenecek Yer hizmetleri personeli, birçok havalimanında greve gitti. Yaklaşık 1000 uçuş ve 100 bin yolcunun, grevden etkileneceği tahmin ediliyor.

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AA

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'da grev krizi yaşanıyor.

Şirketin Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve Düsseldorf havalimanlarındaki yer hizmetleri çalışanları uyarı grevi başlattı.

100 bin yolcu etkilenecek

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısına uyan havalimanı çalışanlarının uyarı grevinden yaklaşık 1000 uçuş ve 100 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Uyarı grevinin, yarın yerel saatle 07.10'a kadar süreceği belirtildi.

Ücret görüşmelerinde henüz anlaşma yok

Sendikanın Lufthansa, Lufthansa Teknik ve Lufthansa Kargo'daki yaklaşık 25 bin çalışan için işverenle ücret görüşmeleri devam ediyor.

Sendika yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin euroluk ikramiye verilmesi isteniyor.

Uçuş programının önemli bölümü sekteye uğrayacak

Sendikanın daha önceki açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

Lufthansa ve iştiraklerinin uçuş programının yüzde 80 ila 90'ının askıya alınacağını varsayıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)