Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'da grev krizi yaşanıyor.
Şirketin Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve Düsseldorf havalimanlarındaki yer hizmetleri çalışanları uyarı grevi başlattı.
100 bin yolcu etkilenecek
Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısına uyan havalimanı çalışanlarının uyarı grevinden yaklaşık 1000 uçuş ve 100 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.
Uyarı grevinin, yarın yerel saatle 07.10'a kadar süreceği belirtildi.
Ücret görüşmelerinde henüz anlaşma yok
Sendikanın Lufthansa, Lufthansa Teknik ve Lufthansa Kargo'daki yaklaşık 25 bin çalışan için işverenle ücret görüşmeleri devam ediyor.
Sendika yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin euroluk ikramiye verilmesi isteniyor.
Uçuş programının önemli bölümü sekteye uğrayacak
Sendikanın daha önceki açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:
Lufthansa ve iştiraklerinin uçuş programının yüzde 80 ila 90'ının askıya alınacağını varsayıyoruz.
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