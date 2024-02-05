Lufthansa çalışanlarından uyarı grevi: 100 bin yolcu etkilenecek Alman hava yolunun yer hizmetleri çalışanları, ücret artışı talebiyle uyarı grevi yapacak. On binlerce yolcunun, olumsuz etkileneceği belirtildi.

AA

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa çalışanları iş bırakacak.

Şirketin yer hizmetleri çalışanları, ücret konusunda bir mutabakata varamazken anlaşmazlık devam ediyor.

Çalışanlar, 7 Şubat'ta uyarı grevi düzenlemeye karar verdi.

Lufthansa çalışanlarına grev çağrısı

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan yazılı açıklamada; Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Münih ve Frankfurt havalimanlarındaki Lufthansa çalışanlarına grev çağrısı yapıldı.

Uçuş programının yüzde 80 ila 90'ı askıya alınacak

Açıklamada, "Lufthansa ve iştiraklerinin uçuş programının yüzde 80 ila 90'ının askıya alınacağını varsayıyoruz." ifadesi yer aldı.

Uyarı grevinin, çarşamba yerel saatle 04.00'te başlayacağı ve perşembe günü saat 07.10'a kadar süreceği belirtildi.

100 binden fazla yolcu etkilenecek

Lufthansa da 100 binden fazla yolcunun grevden etkilenebileceğini duyurdu.

Lufthansa, Lufthansa Teknik ve Lufthansa Kargo'daki yaklaşık 25 bin çalışan için ücret görüşmeleri devam ediyor.

Yüzde 12,5'lik ücret artışı talebi

Sendika yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin euroluk ikramiye verilmesi isteniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)