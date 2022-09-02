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    Lufthansa pilotlarının grevi, 130 bin yolcuyu etkiledi

    Ücret konusunda uzlaşma sağlayamayan pilotlar, iş bırakmaya karar verdi. 800 uçuş iptal edilirken, bundan 130 bin yolcu etkilendi. Yolculara, "Trenle seyahat edebilirsiniz" denildi.
    • 02.09.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 17:15
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    Lufthansa pilotlarının grevi, 130 bin yolcuyu etkiledi

    Almanya merkezli hava yolu şirketi Lufthansa pilotları greve gitti.

    Ücret anlaşmazlığı nedeniyle gece yarısında başlayan grev, 24 saat sürecek ve bugün saat 23.59’a kadar devam edecek.

    800 uçuş iptal: 130 bin yolcu etkilendi

    İş bırakma eylemi sonrası yüzlerce uçuş iptal edildi. Lufthansa, Almanya'da 800 uçuşunu askıya alırken, bu iptaller yaklaşık 130 bin yolcuyu etkiledi.

    Alman taşıyıcı, yaz tatilinin sona erdiği bir döneme rast gelen pilotların grevinden dolayı uçuş iptallerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği ve gecikmeler olabileceği konusunda da uyardı.

    Lufthansa, pilotların ücret anlaşmazlığı grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti ViDEO

    Trenle seyahat önerisi

    İptallerden etkilenen yolcuların, uçuşlarını başka bir gün için rezerve etmeleri veya trenle seyahat etmeleri tavsiye edildi.

    Söz konusu grevden, Lufthansa'nın iştirakleri Eurowings ve Eurowings uçuşlarının etkilenmesi beklenmiyor.

    Lufthansa pilotlarının grevi, 130 bin yolcuyu etkiledi #1

    Pilotların Lufthansa’dan talebi

    Pilotların Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa pilotları için "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından grev çağrısında bulunmuştu.

    VC, söz konusu grev girişimiyle Lufthansa’nın pilotlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

    Lufthansa pilotlarının grevi, 130 bin yolcuyu etkiledi #2

    Lufthansa ile sendikanın ücret artışı pazarlığı

    AA'nın haberine göre, sendika, bu yıl için yüzde 5,5'lik bir ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.

    VC'nin talepleri, Almanya’da enflasyonun ağustos ayında yüzde 7,9 ile neredeyse 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte yükselen enerji ve gıda fiyatlarının ortasında gelmesi de dikkati çekiyor.

    Bu arada, Lufthansa, sendika ile en son görüşmesinde pilotlara 18 ay boyunca ayda 900 euroluk genel bir artış önerdi.

    Lufthansa pilotlarının grevi, 130 bin yolcuyu etkiledi #3

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