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    Lufthansa yer personeli grevde: Brüksel Havalimanı'nda yoğunluk oluştu

    Lufthansa yer personeli grevde: Brüksel Havalimanı'nda yoğunluk oluştu

    Verdi Sendikası'nın grev çağrısına uyan Lufthansa yer personeli nedeniyle uçaklar kalkamadı. Brüksel Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isteyen yolcular da yaşanan kriz nedeniyle havalimanında kaldı.
    • 27.07.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 18:49
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    Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer personeli, Verdi Sendikası'nın çağırısı üzerine grev kararı aldı.

    Veri Sendikası, Lufthansa ile anlaşmazlığı sonucunda, işveren üzerindeki baskıyıa artırmayı amaçladı.

    Bu doğrultuda ise kargo, lojistik, gişe ve teknik çalışmalardan sorumlu olan 20 bin işçi greve gitti.

    Hareket sonucunda, hava yolu sektöründe bir kriz daha başladı.

    Uçuşlar yapılamadı

    Almanya havalimanlarında Lufthansa'nın bölümlerinin işlememesi nedeniyle uçuşlar yapılamadı.

    Yaşanan kaos nedeniyle binlerce kişi havalimanlarında seferber oldu.

    Lufthansa yer personeli grevde: Brüksel Havalimanı nda yoğunluk oluştu #1

    Brüksel Havalimanı'nda yoğunluk

    Alman hava şirketinin grevi, Brüksel'i de etkiledi.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'den Almanya uçuşlarının gerçekleşmemesi nedeniyle havalimanında yoğunluk oluştu.

    Lufthansa yer personeli grevde: Brüksel Havalimanı nda yoğunluk oluştu #2

    Lufthansa yer personeli grevde: Brüksel Havalimanı nda yoğunluk oluştu #3

    Lufthansa yer personeli grevde: Brüksel Havalimanı nda yoğunluk oluştu #4

    Lufthansa yer personeli grevde: Brüksel Havalimanı nda yoğunluk oluştu #5

    Lufthansa yer personeli grevde: Brüksel Havalimanı nda yoğunluk oluştu #6


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