Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'e 'intihal' suçlaması

Başbakan Bettel'in, ileri çalışmalar diploması alabilmek için yazdığı tezin, büyük bölümünde intihal yapıldığı tespit edildi. Haberi veren site, ‘Kopyala Yapıştır Başbakan' ifadelerini kullandı.

Lüksemburg’da Reporter.lu adresli haber sitesi, Başbakan Xavier Bettel'in, üniversite eğitiminin ardından 1999'da yazdığı tezin büyük bölümünde intihal yapıldığını iddia edildi.

"Kopyala-Yapıştır Başbakan" başlığıyla verdiği haberde, Bettel'in bugünkü yüksek lisans tezine karşılık gelen "ileri çalışmalar diploması" alabilmek için yazdığı 56 sayfalık tezin sadece 2 sayfasında intihal olmadığı öne sürüldü.

İNTİHAL OLMAYAN 2 SAYFA, GİRİŞ VE SONUÇ KISIMLARI

Söz konusu intihal içermeyen 2 sayfanın, giriş ve sonuç kısımlarında bulunduğu belirtildi.

Ayrıca tezde alıntılara atıf yapılmadığı, hiçbir dipnot kullanılmadığı, çalışmanın 20 sayfasının Avrupa Parlamentosu (AP) internet sitesinden, 9 sayfasının bir AP milletvekilinin raporundan kopyalandığı ancak kaynak gösterilmediği aktarıldı.

Tezin büyük kısmının alıntılar içerdiği, bağımsız araştırmacılar tarafından da doğrulandı.

TEZİN DAHA FARKLI YAZILABİLECEĞİNİ KABUL ETTİ

Bettel'in, 26 yaşındayken o zamanki adı Nancy Üniversitesi olan Fransa'daki Lorraine Üniversitesi’nde hukuk ve siyaset bilimi alanında yazdığı tezin, ‘Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olası reformu’ hakkında olduğu kaydedildi.

Söz konusu iddia üzerine Bettel, tezini ‘o zamanki bilgisi ve inançları’ temelinde yazdığını söyleyerek ‘tezin daha farklı yazılabileceğini’ kabul etti.

ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ O DÖNEMDE DURUMUN FARKLI OLDUĞUNU SAVUNDU

Bettel'in o zamanki araştırma yöneticisi Etienne Criqui de bazı bölümlerin internetten alınmış olabileceğini ancak o dönemde öğrencilere bilimsel metotlar hakkında çok fazla şey öğretilmediği için durumun farklı olduğunu, intihalleri tespit edecek teknik araçların geçmişte geliştirilmemiş olduğunu belirtti.