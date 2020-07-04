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Lunaparklar 6 Temmuz'da açılacak
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lunapark ve tematik parklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek
- AA
- 04.07.2020 - 10:32
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lunapark ve tematik parklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek
Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik tedbirler alınacak.
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