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    Lunaparklar 6 Temmuz'da açılacak

    İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lunapark ve tematik parklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek
    • AA
    • 04.07.2020 - 10:32
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    Lunaparklar 6 Temmuz'da açılacak #1

    İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lunapark ve tematik parklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek

    Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik tedbirler alınacak.

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