Macaristan Başbakanı Orban: İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekliyoruz Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, hükümet olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini belirtti.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakarak, TBMM'de oyladığı kararın ardından İsveç lehine bir açıklama da Macaristan'dan geldi.

Orban: "İsveç'in NATO üyeliğini destekliyoruz"

Sosyal medya hesabı X'ten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban,

(Stoltenberg'e) Macar hükümetinin, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini bir kez daha teyit ettim. Ayrıca, Macaristan Ulusal Meclisini, İsveç'in katılımı lehinde oy kullanmaya ve mümkün olan ilk fırsatta onaylamayı sonuçlandırmaya çağırmaya devam edeceğimizi de vurguladım.

ifadesini kullandı.

Stoltenberg: "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyorum"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise X'ten yaptığı paylaşımda, Orban ile yaptığı telefon görüşmesinin iyi geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

Başbakan (Orban) ve hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği açık desteği memnuniyetle karşılıyorum. Parlamento yeniden toplanır toplanmaz (İsveç'in üyeliğinin) onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Billström, "Müzakere için bir neden görmüyorum" demişti

Orban, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a bir davetiye mektubu gönderdiğini bildirmişti.

Bunun üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, basına yaptığı açıklamada, Macar lider Orban'ın teklifiyle ilgili "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır." demişti.