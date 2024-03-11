Macaristan Başbakanı Orban: Trump, Ukrayna'ya bir sent bile vermeyecek ve savaş bitecek Orban, "Amerikalılar para vermezse, Avrupalılar tek başına savaşı finanse edemez ve savaş biter" dedi. Macar lider, Trump'ın planı olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.

Orban, Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesi halinde Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı mücadelesini finanse etmeyeceğini söyledi.

Eski ABD Başkanı, 5 Kasım'da seçildiği takdirde savaşı "24 saat içinde" sona erdirme sözü vermişti ancak ayrıntı paylaşmamıştı.

"Bir sent bile vermeyecek, savaş bitecek"

Trump ile Florida'da görüştükten sonra konuşan Orban, "Ukrayna-Rusya Savaşı'na bir sent bile vermeyecek. Savaş bu yüzden sona erecek." dedi.

Orban, "Ukrayna'nın kendi ayakları üzerinde duramayacağı aşikar." ifadesini kullandı.

"Avrupalılar tek başına bu savaşı finanse edemez"

Eğer Amerikalılar, Avrupalılarla birlikte para ve silah vermezlerse savaşın biteceğini belirten Orban, şöyle devam etti:

Eğer Amerikalılar para vermezse, Avrupalılar tek başına bu savaşı finanse edemez ve savaş biter.

BBC'nin aktardığına göre Orban, Trump'ın savaşın nasıl sonlandırılacağına dair "oldukça ayrıntılı planları" olduğunu ekledi ancak ayrıntıya girmedi.

Orban'a övgü dolu sözler

Cuma günü yapılan görüşmede Trump, Orban hakkında övgü dolu sözler söyledi:

Viktor Orban'dan daha iyi, daha akıllı bir lider yok. O muhteşem biri.

Biden ile görüşmedi

Macaristan Başbakanı Orban, ABD ziyareti sırasında, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi olması beklenen mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmedi.