Macaristan Başbakanı Orban'ın kızından Türkiye açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın kızı Rahel Orban, önceki gün Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde görüntülendi.

Tatil için Türkiye’yi tercih eden Orban, yaptığı Türkiye açıklamasıyla dikkat çekti.

"KENDİMİ TÜRKİYE'DE ÇOK GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Kız arkadaşlarıyla akşam yemeği sonrası müzik eşliğinde halay çeken ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Rahel Orban, Türkiye'nin kendisi için çok özel bir yer olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye hayran olduğunu ifade eden Orban, "Kendimi burada çok güvende hissediyorum o yüzden korumaya gerek duymadım. İnsanlar çok sıcak ve misafirperver. Türkiye'ye her gelişimde daha çok bağlanıyorum" şeklinde konuştu.

Orban'a gece boyunca mekan sahibi Mehmet Uğur Deveci eşlik etti, arkadaşlarıyla da tek tek ilgilendi.