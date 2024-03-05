Macaristan Cumhurbaşkanı, 'İsveç'in NATO üyeliği' tasarısını onayladı Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, İsveç'in NATO askeri ittifakına katılımını onaylayan tasarıyı imzaladı. Böylelikle onay veren son ülkenin son prosedürü de tamamlandı.

İHA

İsveç'in NATO'ya üyeliğinde sorun kalmadı...

İsveç’in NATO’ya katılımına Macaristan parlamentosunun onay vermesinin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, söz konusu kararı imzaladı.

Son engel kalktı

Macar Parlamentosu 26 Şubat'ta İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak, tarafsızlığı Soğuk Savaş boyunca süren İskandinav ülkesinin tarihi adımının önündeki son engeli de kaldırmış oldu.

Yıllardır silahlı çatışmalarda tarafsızlık politikası benimseyen İsveç, NATO’ya 32’nci üye olarak dahil olabilecek.

Güvenlik endişesiyle NATO'ya müracaat etmişti

İsveç, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Avrupa’nın tamamında etkili olan güvenlik endişelerinin etkisiyle, 2022 yılı mayıs ayında Finlandiya ile birlikte NATO’ya müracaat etmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki hükümet, İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokolü parlamentoya 2022 yılı temmuz ayında göndermiş fakat Orban’ın “Macaristan’ın İsveç’in üyeliğini onaylama konusunda acelesi olmadığı” yönündeki açıklamalarıyla birlikte askıda kalmıştı.

26 Şubat'ta onay vermişlerdi

Ocak ayında Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinden sonra İsveç’in üyeliğini onaylamayan son ülke olan Macaristan’da parlamento, 18 aylık gecikme ve İsveç’in Macaristan’a savaş uçağı satışına ilişkin stratejik anlaşmanın ardından 26 Şubat’ta İsveç’in üyeliğine onay vermişti.

İsveç’in üyeliğine ilişkin geriye kalan son formalitelerin, örneğin Macaristan’ın İsveç’in katılımını uygun bulduğuna dair onay belgesinin Washington’daki Dışişleri Bakanlığı arşivlerine teslimi gibi işlemlerin, hızlı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)