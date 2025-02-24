Macaristan'da annelere ömür boyu vergi muafiyeti getiriliyor

AA

Türkiye'nin ardından bir ülkede daha ailelere çocuk teşvik paketini duyurdu..

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan Ulusal Meclisinde hükümetin bu yıl ekonomik alanda atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

2025 yılını atılım yılı olarak nitelendiren Orban, 2 ve 3 çocuklu anneler için ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceklerini söyledi.

"2 VE 3 ÇOCUKLU ANNELER İÇİN ÖMÜR BOYU VERGİ MUAFİYETİ GETİRİYORUZ"

Orban, şunları söyledi:

Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını da hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz.

3 ÇOCUKLULAR İÇİN 2025'TE, 2 ÇOCUKLULAR İÇİN 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Orban, düzenlemenin 3 çocuklu anneler için Ekim 2025'te iki çocuklu anneler için ise Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini ifade etti.