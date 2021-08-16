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- Macaristan'da otobüs kazası: 8 ölü, 48 yaralı
Macaristan'da otobüs kazası: 8 ölü, 48 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, üst geçidin direğine çarptı. Feci kazada 8 kişi öldü, 2’si ağır 48 kişi de yaralandı.
- İHA
- 16.08.2021 - 08:00
- Güncelleme : 16.08.2021 - 09:12
Macaristan'ın başkenti Budapeşte’nin yaklaşık 70 kilometre güneybatısındaki M7 otoyolunda, bir yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıktı.
50’den fazla yolcusu bulunan otobüs, otoyoldaki bariyerleri aşarak üst geçidin direğine çarptı.
8 KİŞİ ÖLDÜ, 48’İ YARALANDI
Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır olmak üzere 48 kişinin yaralandığı açıklandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere kaldırıldı.