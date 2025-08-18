Macaristan'dan Ukrayna'ya elektrik tehdidi

Macaristan, Rus ham petrolünü Avrupa’ya taşıyan Druzhba boru hattına saldırmakla suçladığı Ukrayna’yı, sert ifadelerle hedef aldı.

Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, saldırı sonrası ülkesine petrol akışının durduğunu belirterek, “Ukrayna, Macaristan’a giden boru hattına yine saldırdı. Bu, enerji güvenliğimize yönelik çirkin ve kabul edilemez bir eylemdir” dedi.

Szijjarto, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin ile görüştüğünü, Rus uzmanların zarar gören trafo istasyonunu onarmaya çalıştığını ancak sevkiyatın ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu ifade etti.

"BU SAVAŞ BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL"

Macar bakan, Brüksel ve Kiev’i ülkesini savaşa çekmeye çalışmakla suçladı:

Üç buçuk yıldır Macaristan’ı Ukrayna’daki savaşa sokmak istiyorlar. Açık söylüyorum; bu bizim savaşımız değil. Biz görevde olduğumuz sürece Macaristan bu çatışmanın dışında kalacaktır. Ayrıca Ukrayna’ya bir uyarım var: Ülkenizin enerji ihtiyacında hayati önem taşıyan elektriğin kaynağı Macaristan’dır.

UKRAYNA'DAN YANIT

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise saldırı iddiasını doğrulamaktan kaçındı ve Kiev yerine Moskova’ya şikâyet edilmesi gerektiğini söyledi:

Bu savaşı başlatan ve bitirmeyi reddeden Ukrayna değil, Rusya’dır. Macaristan’a yıllardır Rusya’nın güvenilmez bir ortak olduğu söyleniyor. Ancak Budapeşte, buna rağmen Moskova’ya bağımlı kalmak için çaba harcıyor.

DRUZHBA HATTININ ÖNEMİ

Macaristan, petrol ihtiyacının büyük bölümünü Belarus ve Ukrayna üzerinden geçen Druzhba hattından karşılıyor. Hat aynı zamanda Slovakya’ya da Rus ham petrolü taşıyor.

Geçen yıl Szijjarto, Druzhba’nın Macaristan’ın ana tedarik kaynağı olmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Bugünkü kesinti ise, Ukrayna’nın 13 Ağustos’ta Rusya’nın Bryansk bölgesindeki bir pompalama istasyonunu İHA ile vurmasının ardından yaşandı.