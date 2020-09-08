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- Macron, 6 Akdeniz ülkesiyle Türkiye'yi görüşecek
Macron, 6 Akdeniz ülkesiyle Türkiye'yi görüşecek
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 13:09
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Avrupa Ülkeleri Birliği Forumu'nda Türkiye konusunu gündeme getirecek.
Elysee Sarayı, Forum'un perşembe günü Fransa'nın Korsika Adası'nda düzenleneceğini bildirdi.
Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın katılacağı toplantının gündemi "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde uzlaşının geliştirilmesi" olacak.
AKDENİZ ÜLKELERİNİN GÜNDEMİ TÜRKİYE
Toplantıda, Doğu Akdeniz'deki son durumun masaya yatırılacağı, söz konusu Akdeniz ülkelerinin "bölgede yeni bir işbirliği dinamiğinin teşviki için çalışacağı" belirtildi.
Elysee Sarayı'nın açıklamasında, "Forumdaki görüşmeler Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler bağlamında Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilişkiler konusunda 24-25 Eylül tarihlerinde alacağı kararların belirlenmesi hususuna da yardımcı olacaktır." denildi.
MACRON İLE MİÇOTAKİS GÖRÜŞECEK
Öte yandan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşeceği aktarıldı.
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