Macron: Erdoğan, Avrupa Birliği'nde istikrarsızlık yaratıyor

Gerilimden yana olmadığını iddia eden Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin genişlemeci bir politika benimsediğini savundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki hamlelerinden rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüşlerini ülke basınına anlattı.

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikadan memnun olmadığını ifade etti.

Paris Match dergisine konuşan Macron, "Erdoğan, milliyetçilik ve İslamizmin karışımına dayanan genişlemeci bir politika izliyor." iddiasında bulundu.

"ERDOĞAN'IN POLİTİKASI İSTİKRARSIZLIK OLUŞTURUYOR"

Görüşlerini sürdüren Macron, "Bu politika, Avrupa'nın değerleriyle örtüşmüyor ve istikrarsızlık faktörü durumunda." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Brüksel'e de mesaj göndererek, Avrupa'nın halihazırda yaşananları gerçekçi bir şekilde ele alması gerektiğini ve kendi çıkarlarıyla örtüşecek biçimde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"GERİLİMDEN YANA DEĞİLİM"

Emmanuel Macron, "Gerilimin tırmandırılmasından yana değilim, ancak simetrik eylemler gerekli olduğu için güçsüz diplomasiden kaçınılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Macron'un gerilimle ilgili sözleri Paris yönetiminin son hamleleriyle çelişiyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş uçakları gönderen Fransa, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenlemişti.

Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi ViDEO