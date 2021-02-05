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    Macron, Slovakya Başbakanı Matoviç'e şemsiye tuttu

    Macron, Slovakya Başbakanı Matoviç'e şemsiye tuttu

    Macron, görüştüğü Slovakya Başbakanı İgor Matoviç gazetecilere açıklama yaparken yağmur başlayınca, Matoviç’in şemsiyesini tutarak jest yaptı.
    • İHA
    • 05.02.2021 - 07:21
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 07:28
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Slovakya Başbakanı İgor Matoviç’i Elysee Sarayı’nda ağırladı.

    Matoviç, Macron ile Elysee Sarayı’nın bahçesinde basına açıklama yaptığı sırada hafif şekilde yağış başladı.

    SLOVAK BAŞBAKANA ŞEMSİYE TUTTU

    Bu sırada görevlilerin getirdiği şemsiyeyi alan Macron, şemsiyeyi Slovak Başbakan Matoviç'e doğru tuttu.

    Macron, Elysee personelinin yardım tekliflerini defalarca reddederek, konuğunu yağmurdan korumak için şemsiye taşıyıcısı rolüne büründü.

    Macron, en sonunda maskesini takmak için şemsiyeyi bıraktı.

    Macron, Slovakya Başbakanı Matoviç'e şemsiye tuttu İZLE


    Macron, Slovakya Başbakanı Matoviç e şemsiye tuttu #1

    Macron, Slovakya Başbakanı Matoviç e şemsiye tuttu #2

    Macron, Slovakya Başbakanı Matoviç e şemsiye tuttu #3

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