- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Macron, tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı'nı savundu
Macron, tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı'nı savundu
- AA
- 14.07.2020 - 17:11
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda TF1 ve France 2'nin canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Macron, kadına karşı şiddetle kararlı mücadele edileceğini söyledi.
"MASUMİYET KARİNESİNDEN FAYDALANIYOR"
Macron, tecavüzle suçlanan yeni İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in masumiyet karinesinden faydalandığını dile getirdi.
Darmanin'a karşı verilen tepkileri anladığını belirten Macron, kendisinin de uyguladığı politikalarla Fransızları ikna etmeyi başaramadığını kabul etti.
Gerald Darmanin
2018'DE SORUŞTURMA AÇILDI
Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.
Paris Savcılığı, Şubat 2018'de Darmanin'e yönelik tecavüz suçlamasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı almıştı ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran'da soruşturmanın tekrar açılmasına karar vermişti.
Darmanin, geçen hafta Başbakanlık görevine getirilen Castex'in hükümetinde, İçişleri Bakanı olarak atanmıştı.