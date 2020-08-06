Macron'dan Lübnan için Arapça tweet

Patlama sonrasında Lübnan'a giden Fransa Cumhurbaşkanı, "Lübnan yalnız değildir" mesajı paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından Lübnan'a gitti.

Macron, indiği havaalanında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından karşılandı.

ARAPÇA MESAJ: YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Ülkeye ulaşır ulaşmaz Twitter hesabından Arapça mesaj paylaşan Macron, "Lübnan yalnız değildir." ifadesini kullandı.

"REFORMLAR YAPILMAZSA SIKINTILAR DEVAM EDER"

Fransa Cumhurbaşkanı, Lübnan'da yaptığı ilk açıklamada, "Lübnan siyasi ve ekonomik bir krizle karşı karşıya ve buna acil müdahale edilmesi gerekiyor. Reformlar yapılmazsa Lübnan sıkıntı çekmeye devam eder." dedi.

"YARDIM ORGANİZE EDEBİLİRİM"

Emmanuel Macron, Lübnan'a destek kapsamında kampanya düzenlemek istediklerini de belirterek, "Bu dostluğu, ülkemizin kardeş sevgisini Lübnan halkına getirmek için burada olmalıydım. Ayrıca dinleyebilir, anlayabilir, Beyrut’a ve Lübnan halkına uluslararası yardım ve destek organize edebilirim." diye konuştu.

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ELİZE'DEN ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Elize Sarayı'ndan Macron'un ziyaretiyle ilgili yapılan açıklamada, "Bu mesele, Başkan için Fransa'nın orada olduğunu göstermesiyle ilgilidir. O (Macron), Lübnan'a güveniyor." denildi.

Açıklamada ziyaretle ilgili ayrıca, "Lübnan'ın yeniden inşası için bir anlaşmanın temellerini atma, çatışmaları sınırlandıracak, anında yardım sunacak ve uzun vadeli bir perspektif açacak bir fırsattır." ifadelerine yer verildi.

FRANSA'NIN SÖMÜRGESİYDİ

Fransa'nın manda yönetimi altında olan Lübnan, bağımsızlığına 22 Kasım 1943'te kavuştu.

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