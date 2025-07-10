Macron’un eşi elini havada bırakmıştı: Sebebi ortaya çıktı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İngiltere’ye yaptığı ziyaret sırasında uçaktan inerken yardım etmek için elini uzattığı eşi Brigitte Macron tarafından neden görmezden gelindiği İngiltere basını tarafından mercek altına alındı.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Brigitte Macron’un bundan haftalar önce yine havalimanında uçağın içinde Cumhurbaşkanı Macron’un yüzüne vurduğu anların kamuoyuna yansımasının ardından yaşanan bu son olay, First Lady’nin yaşadığı bir kayıp yüzünden “durgun” olmasına bağlandı.

KARDEŞ ACISI ÇEKİYOR

Mirror gazetesinin haberine göre, Brigitte Macron’un kız kardeşi Anne-Marie Trogneux, çiftin İngiltere ziyaretinden yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybetmişti.

Fakat First Lady, eşinin Londra’ya tek başına gitmesini reddetti.

"ZİYARET YAS DÖNEMİNE GELSE DE GÖREVİNİ YAPMAK İSTEDİ"

Brigitte Macron’un bu sebeple "resmi ziyaret sırasında durgun göründüğü" değerlendirmesine yer verilen habere göre, Anne-Marie Trogneux, geçen salı günü Fransa’nın kuzeyindeki memleketi Amiens’teki aile evinde yaşamını yitirdi.

Brigitte Macron, daha önce de 27 yaşındaki kardeşi Maryvonne Trogneux’yu geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti.

Mail Online’e konuşan ismi verilmeyen bir kaynak, "Çifte yakın bir kaynak, bugün bize (Brigitte) Macron’un bu kadar durgun ve eşinden rahatsız görünmesinin temel sebebinin bu olduğunu söyledi. Macron, kız kardeşini çok seviyordu; kaybı onu çok fazla etkiledi." diye konuştu.

İngiltere basınına konuşan kaynağın verdiği bilgiye göre, Brigitte Macron, ziyaret yas dönemiyle çakışacak olsa da İngiltere’de olmanın görevi olduğunu kabul ederek ziyaretinde eşine eşlik etti.