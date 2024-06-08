Maduro imzaladı: Türkiye, Venezuela'da altın çıkaracak Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'nin yatırımları sayesinde altın madenini geliştireceklerini söyledi. Latin Amerika ülkesindeki altın rezervinin miktarı dikkat çekiyor.

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Türkiye ile Venezuela, ekonomik iş birliğini bir adım öteye taşıdı. Ankara, Latin Amerika ülkesinde altın çıkarma hakkı elde etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin güneyindeki bölgede altın çıkarmak üzere Türkiye ile anlaşma imzaladı.

Maduro, değerli maden konusunda Türkiye ile atacakları adımlardan bahsetti.

161 tonluk rezerv

Latin Amerika'daki altın rezervlerini gösteren Trading Economics verilerine göre Venezuela, 161 tonluk rezervle bölgede ilk sırada yer alıyor.

Bu ülkeyi, 130 ton ile Brezilya, 120 ton ile Meksika, 61 ton ile Arjantin izliyor.

Türkiye'yle el sıkıştı: Altın sahalarını geliştireceğiz

AFP'nin aktardığına göre Maduro, "Türkiye'nin yatırımı, altın madeninin geliştirilmesini amaçlıyor. Bu altın sahalarını geliştireceğiz." dedi.

Venezuela lideri, 2013'ten beri Devlet Başkanlığı koltuğunda oturuyor. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek seçimlerde yeniden aday oldu.

İki anlaşmayı daha imzaladı

Maduro ayrıca, Türkiye ile amonyak rafinerisi inşası ve doğalgaz rezervlerinin çıkarılmasına ilişkin anlaşmalara da imzayı attı.

Venezuela Devlet Başkanı, "Bunlar; petrokimya, gaz ve altın için geleceğin üç büyük projesidir." diye konuştu.

"Türkiye her zaman yanımızda durdu"

Nicolas Maduro, daha önceki bir açıklamasında, Türkiye'nin her zaman Venezuela'nın yanında olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "büyük dostumuz" ifadesini kullanan Maduro, "Türk halkı, bizi her koşulda destekledi." demişti.