Maduro: Kimsenin kolonisi değiliz

Maduro parlamento seçimlerinde oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey İmparatorluğu olarak nitelendirdiği ABD’ye, “Venezuela kimsenin kolonisi değil" dedi.

Venezuela’da yaklaşık 20.7 milyon kayıtlı seçmen, 277 sandalyeli Ulusal Meclis üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti.

ABD’nin desteklediği Juan Guaido liderliğindeki muhalefet ise seçimi boykot ediyor. Avrupa Birliği (AB), ABD ve Amerika Devletleri Örgütü (OAS), seçimlerin kabul edilebilir demokratik şeffaflık standartlarına uymadığını öne sürerek, seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.

"BUGÜN HALKIN OYUYLA ADALETİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas’taki Fuerte Tiuna Askeri Kompleksi içinde bulunan Simn Rodrguez Ekoloji Okulu'nda oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Maduro, "Ben devlet başkanı olarak hizmet ediyorum. Ama her şeyden önce vatandaş olarak oyumu kullanıyorum. Barış içinde, ülkemizde olması gerektiği gibi demokratik, farklılıklarımızı tartışarak, saygı göstererek kurumlarımızı seçmek için buradayız. Bugün halkın oyuyla adaleti yerine getiriyoruz" dedi.





"VENEZUELA KİMSENİN KOLONİSİ DEĞİL"

Maduro daha sonra birkaç bakanın eşlik ettiği bir basın toplantısına katılarak, muhalefeti uzatılmış ele yanıt vermediği için suçladı. ABD’yi Kuzey İmparatorluğu olarak nitelendiren Maduro, "Kuzey Amerika imparatorluğu, bizi sömürgeleştirmek için demokratik kurumları, kurumsal çerçevemizi yok etmek istiyor. Bu Latin Amerika için bir kolonizasyon projesidir. Halkımızın kendi kaderini tayin etmesine saygı duyulmasını talep ediyoruz. Venezuela kimsenin kolonisi değil" ifadelerini kullandı.





SEÇİMLERİ 27 SİYASİ PARTİ BOYKOT EDİYOR

Demokratik Birlik için Yuvarlak Masa İttifakı'nı oluşturan muhalefet, sürecin hileli olduğunu öne sürerek seçimlere oybirliğiyle katılmama kararı aldı.

En büyük dört muhalefet partisi olan Halk İradesi (VP), Önce Adalet (PJ), Demokratik Hareket (AD) ve Yeni Bir Zaman (UNT) da dahil olmak üzere 27 siyasi parti bir anlaşma imzaladı.



Öte yandan Venezuela'da Maduro'nun devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra 23 Ocak 2019'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti. Guaido, ABD dahil yaklaşık 50 ülkenin desteğini almıştı.



