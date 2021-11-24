Magdalena Andersson, İsveç’in ilk kadın başbakanı oldu

Magdalena Andersson, İsveç’in ilk kadın başbakanı oldu

Parlamentoda yapılan oylamada 117 milletvekilinin oyları ile güven oyu alan Magdalena Andersson, İsveç’in ilk kadın başbakanı oldu.

İsveç Parlamentosu’nda yapılan oylama ile güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 174 milletvekili karşı, 117 milletvekili de lehte oy kullandı.

‘Hayır’ oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.

ESKİ BAŞBAKAN LÖFVEN, İSTİFA ETMİŞTİ

Sosyal Demokrat Parti liderliğini 4 Kasım'da bırakan eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermiş, o tarihte Sosyal Demokrat Parti'nin yeni lideri de Andersson olmuştu.

Andersson, 1967 yılında Uppsala kentinde doğdu. 2009 ile 2012 arasında İsveç Vergi Dairesi Genel Müdürlüğü yapan Andersson, 2014 yılından beri Maliye Bakanlığı görevini yürütüyordu.