Mahmud Abbas: Filistin halkının kendini savunma hakkı var Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” dedi.

ensonhaber.com İsrail'de hareketli dakikalar yaşanıyor... Hamas güçleri İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını duyurdu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, birçok noktadan İsrail'e doğru onlarca roket attı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edildi. 5 bine kadar roket atıldı Gece saatlerinden beri hareketli dakikaların yaşandığı Tel Aviv'e ise Hamas güçleri tarafından 5 bin kadar roket ve havan topu atıldı. Hamas güçlerinin şehre inmesinin ardından açıklama yapan İsrail ordusu, "Hamas roket atarak ve İsrail bölgelerine sızarak çifte operasyona başladı" açıklamasında bulundu. "Filistin halkının kendini savunma hakkı var" Bölgede tansiyon artarken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan bir açıklama geldi. Abbas şu ifadelere yer verdi: “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” dedi.