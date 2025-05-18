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Haber Merkezi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 2025 Arap Zirvesi düzenlendi.

Zirvede birçok lider, İsrail’in saldırılarını ve Filistin halkının maruz kaldığı zor koşulları gündeme getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de zirvede bir konuşma yaptı.

Sisi konuşmasında Gazze’deki durumu “katliam” olarak tanımlayarak, uluslararası toplumun tepkisizliğini eleştirdi ve acil müdahale çağrısında bulundu.

GAZZE KONUŞMASI SIRASINDA UYUYAKALDI

Tam bu sırada dikkat çeken bir olay yaşandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Sisi’nin konuşması sırasında uyuyakaldı.

KAMERALARA YAKALANDI

Abbas’ın başı düşerken kapalı gözlerle görüntülendiği anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"GAZZE YANARKEN ABBAS UYUYOR"

Kullanıcılar, Gazze’deki yıkımın konuşulduğu bir zirvede Abbas’ın uyumasına sert tepki gösterdi.

O anlar “Gazze yanarken Abbas uyuyor” yorumlarıyla paylaşıldı.