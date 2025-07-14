Mahmud Abbas: Hamas silah bırakıp Gazze'yi bize teslim etsin

Gazze Şeridi'nde süren savaş ve insani kriz, Filistin iç siyasetinde de tansiyonu yükseltiyor.

Ramallah merkezli Filistin Yönetimi’nin lideri Mahmud Abbas, Hamas’a yönelik eleştirilerini bir kez daha sertleştirdi.

Abbas, Ürdün’ün başkenti Amman’da, eski İngiltere Başbakanı ve Uluslararası Dörtlü Temsilcisi Tony Blair ile görüştü.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN VURGUSU

Gazze Şeridi’ndeki güncel siyasi ve insani gelişmeler ayrıntılı biçimde ele alındığı görüşmede Abbas, öncelikle çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Abbas, İsrail'in saldırılarının son bulması, insani yardımların Gazze’ye engelsiz biçimde ulaşması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

"HAMAS GAZZE'Yİ BİZE TESLİM ETMELİ"

Ancak en dikkat çekici açıklamalar, savaş sonrasına ilişkin vizyona dair oldu.

Abbas, Hamas’ın savaş bittikten sonra Gazze’yi yönetemeyeceğini açıkça ifade ederek, örgüte silahlarını bırakması ve yönetsel yetkileri Filistin Yönetimi’ne devretmesi çağrısında bulundu.

Abbas, "Bu yüzden Hamas silahlarını bırakmalı ve Gazze'nin yönetimini bize, Filistin yönetimine teslim etmeli." dedi.

Ayrıca Abbas, Hamas’ın, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) tanınmış siyasi programı çerçevesinde siyaset yapması gerektiğini söyledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Abbas, Gazze'nin tamamında sorumluluğun Filistin Yönetimi’ne verilmesi gerektiğini savunarak, bunun ancak güçlü bir Arap ve uluslararası destekle mümkün olacağını dile getirdi. Bu kapsamda, İsrail'in tek taraflı adımlarına, özellikle de yerleşim genişletme, ilhak ve kutsal mekanlara yönelik saldırılara derhal son verilmesi çağrısını da yineledi.

İki devletli çözümün hala geçerli ve tek sürdürülebilir seçenek olduğunu belirten Abbas, bu hedef doğrultusunda uluslararası meşruiyete dayalı ciddi bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyledi. Ayrıca New York’ta düzenlenmesi önerilen uluslararası barış konferansının bu süreci destekleyeceğini ifade etti.

HAMAS VE ABBAS ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Filistin iç siyasetinde Hamas ve El Fetih arasında süregelen bölünmenin tarihi kökeni de bu gelişmelere zemin hazırlıyor.

2006’daki seçimleri kazanan Hamas, iktidarı devralmak istemiş ancak El Fetih sonuçları tanımamıştı. Ardından çıkan iç çatışmalar sonucunda Hamas 2007’de Gazze’de kontrolü ele geçirirken Batı Şeria, Mahmud Abbas yönetiminde kalmıştı.

Abbas, o tarihten bu yana seçim yapılmadan Ramallah merkezli yönetimi sürdürüyor.