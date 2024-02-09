Malavi, 79 ülkeye vize engelini kaldırıyor Güney Afrika ülkelerinden Malavi, turizm ve ticareti güçlendirmek amacıyla 79 ülkeyle vizeleri kaldırdı.

AA & Ensonhaber

Malavi hükümeti, yeni yayınladığı vize ve göç yönetmeliğinde, aralarında Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin olduğu 79 ülkeye vize serbestisi getirdi.

Vize serbestisi getirilen ülkeler arasında Malavi'nin komşusu ülkeler, Gambiya ve Sierra Leone gibi Afrika ülkeleri de yer alıyor.

Malavi Turizm Bakanı Vera Kamtukule, turizm ve ticareti desteklemeyi amaçlayan kararla, Malavi'nin tüm dünyaya iş ve yatırım fırsatlarına açık bir ülke olduğu mesajını verdiğini ifade etti.

Kıtada son yıllarda Seyşeller, Gambiya, Benin, Ruanda ve Kenya gibi ülkeler Afrikalılara ya da tüm ülkelere vizeyi kaldırma kararı almıştı.