Malezya'da 2 askeri helikopterin havada çarpıştığı anlar Malezya Kraliyet Donanması'nın 90. yıl dönümü etkinlikleri için düzenlenecek geçit töreni provasında donanmaya ait iki helikopter havada çarpıştı. Kazada 10 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

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ensonhaber.com

Asya'nın güneydoğusunda yer alan Malezya'da, korkunç bir kaza yaşandı.

Ülkede, Malezya Kraliyet Donanması'nın 90. yıl dönümü için etkinlikler planlandı.

Provada çarpıştılar

Ardından geçit töreni için prova yapıldı.

Ancak prova planlandığı gibi ilerlemedi. Donanmaya ait AgustaWestland AW139 ve Eurocopter Fennec tipi iki helikopter, havada çarpıştı.

Mürettebatın tamamı hayatını kaybetti

O anlar da saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntülerde, helikopterlerden birinin diğerinin rotoruna çarparak yere düştüğü görülüyor.

Yerel gazetelerde yer alan bilgiye göre, kazada 10 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.