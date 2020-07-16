Çamaşırhane dükkananında, 3 kediyi 3 ayrı çamaşır makinesine atarak öldüren şahıs gözaltına alındı.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki bir çamaşırhaneye gelen kadın müşteri, 3 farklı çamaşır makinesinde 3 ölü kediye rastladı.

Kadın müşteri daha sonra polisi arayarak durumu ihbar etti.

CANİCE ÖLDÜRDÜ

Çamaşırhaneye gelen polis, işletmenin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtları inceleyen polis, gördükleri karşısında şoke oldu.

Kayıtlarda, çıplak ayaklı bir kişinin dükkanda kedileri çamaşır makinesine attığı ve kapaklarını kapatarak makineleri çalıştırdığı görüldü.

Malezya'da 3 kediyi çamaşır makinesine attı

ŞÜPHELİYE HAPİS VE PARA CEZASI

Kimliği açıklanmayan kişinin evsiz olduğu belirtilirken, polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. İfadesi alınan kişinin Malezya 2015 Hayvan Refahı Kanunu’na göre yargılanacağı belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin 3 yıla kadar hapis ve 40 bin Malezya Ringgiti (Yaklaşık 65 bin TL) para cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.