AA
Malezya'da uçak düştü.
The Straits Times'ın haberine göre, Malezya Sivil Havacılık Kurumunca (CAAM) yapılan açıklamada, Singapur merkezli "Blackshape Gabriel BK 160" uçağının Kuala Lumpur'daki Subang Havalimanı'ndan kalktıktan sonra Kapar kentinin yakınlarına düştüğü ifade edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Düşen uçaktaki iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, uçaktan herhangi bir acil yardım çağrısı gelmediği belirtildi.
Açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
O anlar kamerada
Aviation Safety Technology’in (AST) temsilcisi, şirketlerine ait uçağa ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın Singapur Airshow'a hazırlık yapmak için havalandığını aktardı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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