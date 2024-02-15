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Malezya'da uçak kazası: 2 ölü

Malezya'da uçak kazası: 2 ölü Hafif bir uçağın başkent Kuala Lumpur'un batısındaki bir kentin yakınlarına düşmesi sonucu uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.