Haberler

Dünya Haberleri

Malezya'nın ünlü horozları, 600 Euro'ya kadar alıcı buluyor

Malezya'nın ünlü horozları, 600 Euro'ya kadar alıcı buluyor

Şişirilmiş göğsü ve küçültülmüş boyuyla ünlenen Malezya horozlarının tanesi 250 ile 600 Euro'ya kadar satılabiliyor.