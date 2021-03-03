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    Malezya'nın ünlü horozları, 600 Euro'ya kadar alıcı buluyor

    Şişirilmiş göğsü ve küçültülmüş boyuyla ünlenen Malezya horozlarının tanesi 250 ile 600 Euro'ya kadar satılabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 16:34
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    Malezya'nın ünlü horozları, 600 Euro'ya kadar alıcı buluyor

    Malezya'nın horozları, duruşları ve şekilleri itibariyle dünya genelinde ün kazanmış durumda.

    Ülkeden dünyaya açılan bu tavuk türü, şişirilmiş göğsü ve küçültülmüş boyutuyla ünlü.

    DÜNYANIN EN PAHALI IRKLARINDAN

    Serama tavuğu Malezya kökenlidir ve benzersiz duruşu nedeniyle dünyanın en pahalı ırklarından biridir.

    600 EURO'YA KADAR ALICI BULUYOR

    Yetişkin serama tavuklarının her biri 5 milyon ila 12 milyon Endonezya Rupisi, yani 200 ile 600 Euro arasında satılıyor.

    Malezya'nın ünlü horozları, 600 Euro'ya kadar alıcı buluyor VİDEO

    Malezya nın ünlü horozları, 600 Euro ya kadar alıcı buluyor #1

    Malezya nın ünlü horozları, 600 Euro ya kadar alıcı buluyor #2

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