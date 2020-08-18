Mali nerede

Mali Cumhuriyeti olarak bilinen Mali, 15 milyona yakın nüfusu ile Afrika’da yer alıyor. Mali, Afrika'nın en büyük 7'nci ülkesi olarak biliniyor. Ülkenin resmi dilleri arasında Fransızca da yer alıyor.

Batı Afrika'nın denize kıyısı olmayan ülkesi Mali, Mali Cumhuriyeti olarak da biliniyor.

Afrika kıtasının en büyük 7'nci ülkesi olan Mali aynı zamanda, Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Moritanya ülkelerinin de komşusu.

MALİNİN BAŞKENTİ BAMAKO

Başkenti Bamako olan Mali'nin bayrağı dikey olarak yeşil, sarı ve kırmızı renklerinden oluşuyor.





MALİ'DE FRANSIZ SÖMÜRGESİ SONRASI RESMİ DİL

Uzun yıllar Fransa sömürgesi altında olan Mali'de, 13 adet ulusal dil ile beraber Fransızca da resmi dil olarak kullanılıyor.

Ülkede konuşulan dillerden biri olan Bambaraca’da mali kelimesi su aygırı anlamında kullanılmaktadır.

13 ULUSAL DİL

Bu diller Bambaraca, Bomuca, Bozoca, Dogonca, Maasinankoorence, Hasaniye Arapçası, Minyankaca, Kita Maninkaca, Soninkece, Koyrabori Sennice, Senaraca, Tamaşekce ve Kassonkece olup, birçok kişi tarafından konuşulmaktadır.

EN YAYGIN DİL BAMBARCA

Bu diller içerisinde en yaygın dil konumunda olan Bambaraca dili nüfusun %46'sı tarafından konuşulmaktadır.

MALİ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK

2020 yılının Mayıs ayından bu yana siyasi krizlerle mücadele edilen Mali'nin başkenti Bamako'ya 15 kilometre uzaklıktaki bir garnizondan yükselen silah sesleri, ülkede darbe olma ihtimalini ortaya çıkardı.

DEMOKRASİYE MÜDAHALE

Yerel basında bazı bakanların ve yüksek rütbeli askerlerin, Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı'nın bir kısım askerler tarafından alıkonulduğu yer aldı.

MUHALİF EYLEMLER

Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu.

İSTİFA ETMEYECEKLERİNİ DUYURMUŞLARDI

Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.