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    Mali'de 3 gün yas ilan edildi

    Mali'de terör saldırılarının ardından 132 kişi hayatını kaybedince ülkede 3 gün yas ilan edildiği açıklandı.
    • 21.06.2022 - 03:41
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    Mali'de 3 gün yas ilan edildi

    Mali'de Bankass ilçesine bağlı Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine hafta sonu terör saldırıları gerçekleştirilmiş ve 132 kişi hayatını kaybetmişti.

    3 günlük yas ilanı

    Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre meydana gelen terör saldırılarının ardından ülkede 21 Haziran'dan başlayarak 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

    Mali de 3 gün yas ilan edildi #1

    DEAŞ'ın saldırıları etkili oluyor

    AA'nın haberine göre, Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

    Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

    Mali de 3 gün yas ilan edildi #2


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