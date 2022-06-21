Mali'de 3 gün yas ilan edildi

Mali'de terör saldırılarının ardından 132 kişi hayatını kaybedince ülkede 3 gün yas ilan edildiği açıklandı.

Mali'de Bankass ilçesine bağlı Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine hafta sonu terör saldırıları gerçekleştirilmiş ve 132 kişi hayatını kaybetmişti.

3 günlük yas ilanı

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre meydana gelen terör saldırılarının ardından ülkede 21 Haziran'dan başlayarak 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

DEAŞ'ın saldırıları etkili oluyor

AA'nın haberine göre, Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.