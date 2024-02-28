Mali'de otobüs köprüden düştü: 31 ölü

AA & Ensonhaber
Mali Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Burkina Faso'ya giden otobüsün, başkent Bamako'ya 240 kilometre mesafedeki Koumantou mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştüğü belirtildi.
31 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Geçen haftalarda da 15 kişi yaşamını yitirdi
Mali'de 19 Şubat'ta da kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu 15 kişi ölmüş, 46 kişi yaralanmıştı.
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