Mango'nun İstanbul doğumlu kurucusu İsak Andiç Ermay hayatını kaybetti

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Ünlü iş insanından sevenlerini üzen haber...

Mango'nun kurucusu, Türkiye doğumlu ve Türk vatandaşı olan Isak Andic Ermay, cumartesi günü İspanya'nın Katalonya bölgesinde bulunan Collbató'da dağ yürüyüşüne çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tekstil devi patronu İsak Andiç Ermay, gerçekleştirdiği gezi esnasında dengesini kaybedip 150 metreden aşağı düşerek 71 yaşında hayatını kaybetti.

SİYASİLER BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Katalonya Hükümeti Başkanı Salvador Illa Roca, resmi X hesabında yaptığı bir açıklamayla Andiç Ermay'ın vefatını duyurdu.

"İsak Andiç'in kaybından dolayı derin üzüntü içindeyim" diyen Roca, "Liderliğiyle Katalonya'yı büyütmeye ve dünyaya tanıtmaya katkıda bulunan, kendini adamış bir iş insanıydı. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine başsağlığı diliyorum" diye ekledi.

"MODA DÜNYASININ LİDERİ"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de aileye başsağlığı dileyerek Andic'in "moda dünyasında bir dünya lideri" olduğunu söyledi.

İSAK ANDİÇ ERMAY KİMDİR?

Ermay, 1953 yılında İstanbul'da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Manuel Andiç Ermay, İstanbullu bir elektrik teçhizatı ithalatçısıydı.

İlkokulu Tarhan Koleji'nde, ortaokulu Robert Kolej'de okumuştur.

İSPANYA'YA GÖÇ ETTİLER

1968 yılında, Andiç 14 yaşında iken, babasının işsiz kalması sebebiyle ailesiyle birlikte İspanya'nın Barcelona kentine göç etti.

İsak Andiç, babası Manuel'in, bildikleri Ladino dilinin İspanya'da da konuşulduğu düşündüğünden oraya göç ettiklerini söylemiştir.

TEKSTİL SEKTÖRÜNE ADIM ATTI

İspanya'da kardeşi Nahman ile işlemeli tişörtler ve takunyalar yapmaya başladı. Böylece yükseköğrenimini yarıda bırakarak giyim ve tekstil alanına atıldı.

İsak ve Nahman'ın yaptığı giyim işi, ileri yıllarda büyümeye başladı ve bu vesileyle iki kardeş, işlerini kurumsallaştırmak için şirketleşti. İlk mağazalarını 1979 yılında Barcelona ve Madrid'de açtılar. İlk başta sadece kendi markalarının (Isak Jeans) satışını yaparken ileri zamanlarda başka markaları da satmaya başlamışlardır.

MANGO MARKASINI KURDULAR

1984 yılında girişimci Enric Cusi, bu şirketten hisse alarak İsak ve Nahman'ın yanında şirketi yönetmeye başladı. Aynı yıl mağazaların isimlerinin "Mango" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Andiç, Mango isminin seçilmesine gerekçe olarak "Mango meyvesinin her dilde aynı şekilde söylendiğini" ve "böylece markanın uluslar arasında fark göstermeyeceğini" söyledi. 1992 yılında ilk yurtdışı mağazasını açtı, 4 yıl sonra ise İstanbul'da bir mağaza açarak Türkiye'ye de atılmış oldu.

2 BİN 400 MAĞAZASI BULUNUYOR

2006 yılında Andiç, İspanyol bankası Banco Sabadell'in yönetim kuruluna atandı ve 2012 yılında yüzde 7'lik bir hisseyle en büyük hissedar oldu.

Mango'nun 107 ülkede toplam 2 bin 400 mağazası bulunurken Andiç, aynı zamanda IESE Business School'un Uluslararası Danışma Kurulu (IAB) üyesiydi.

4,5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA DEĞERE SAHİP

Mango, Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren bir tekstil devi olarak 4,5 milyar dolardan fazla bir değere sahip.

İSPANYA'NIN EN ZENGİN İNSANLARI ARASINDAYDI

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, servetiyle İspanya'nın en zengin beşinci iş insanı olarak gösterilmişti.

Ermay, 2018 yılında Fransa'dan Chevalier de la Legion d'Honneur nişanını almıştır.











