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    Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

    Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 13.01.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 10:27
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    Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

    Manisa'da, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bulunan O.K.'ye ait evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

    3 BİN 365 LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

    Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, pet şişeler ve 220 litrelik fıçılar içerisinde toplam 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

    Manisa da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi #1

    Manisa da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi #2

    Manisa da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi #3

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