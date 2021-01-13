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Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.