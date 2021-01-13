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- Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
- AA
- 13.01.2021 - 09:50
- Güncelleme : 13.01.2021 - 10:27
Manisa'da, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bulunan O.K.'ye ait evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
3 BİN 365 LİTRE ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, pet şişeler ve 220 litrelik fıçılar içerisinde toplam 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.