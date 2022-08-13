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- Marina Ovsyannikova'dan duruşma salonunda protesto
Marina Ovsyannikova'dan duruşma salonunda protesto
- Haber Merkezi
- 13.08.2022 - 14:51
- Güncelleme : 13.08.2022 - 15:51
Rusya'nın 24 Şubat’ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1’deki canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikova dünaynın gündemine oturmuştu.
Ovsyannikova, bu cesur protestosu için dünya çapında destek gördü.
Hakim karşısına çıkarılan Ovsyannikova, yoğun güvenlik önlemleri altında kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirildi.
Marina Ovsyannikova'dan duruşma salonunda protesto VİDEO
Ev hapsine çarptırıldı
Ovsyannikova’nın hakkında savcı, Rus ordusuna karşı yanlış bilgi yaydığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası almasını talep ederken, mahkeme heyeti, savcının talebine uymayarak Ovsyannikova’nın 9 Ekim tarihine kadar ev hapsinde tutulmasına karar verdi.
Mahkeme salonunda ikinci protesto
Ovsyannikova caza karşısında porotestosunu devam ettirdi.
Duruşma sırasında bulunduğu camdan sanık odasında cebinden çıkardığı kağıdı kameralara gösteren Ovsyannikova, görevliler tarafından engellenmeye çalışıldı.
"Ölü çocuklar rüyanıza girsin"
Ovsyannikova'ın yeni protestosunda, cebinden çıkardığı kağıtta, "Ölü çocuklar rüyanıza girsin" yazdığı öğrenildi.