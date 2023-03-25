Mark Zuckerberg, üçüncü kez baba oldu Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan üçüncü kez anne baba oldu. Zuckerberg kızının adının “Aurelia Chan” olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi 2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde tanışan Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan, 2012 yılında evlendi. Mutlu birlikteliklerini iki kız çocuğu ile süsleyen çift, üçüncü kez anne-baba oldu. Adını da söyledi Güzel haberi Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram hesabından duyurdu. Zuckerberg, kızının adını da açıkladı. "Dünyaya hoş geldin" Hem kendini hem de eşinin bebeğiyle olan karesini de paylaşan 38 yaşındaki Zuckerberg “Dünyaya hoş geldin Aurelia Chan Zuckerberg” notunu düştü. Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralarda bulunan Zuckerberg’in bu paylaşımına beğeni yağdı.