Masum görünüyor ama… Raflar boşaltılıyor: Bu cipsleri tüketmeyin

Almanya’da yaygın olarak satılan ve sağlıklı atıştırmalık olarak tercih edilen INLEAD markasına ait protein cipsler, süt proteini içeriği nedeniyle geri çağrıldı.

Yetkililer, özellikle süt proteini alerjisi bulunan tüketiciler için bu ürünün ciddi sağlık riskleri taşıyabileceği konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, ürünün içeriğinde yer alan beyan edilmemiş süt proteininin, alerjik bireylerde ciddi hatta yaşamı tehdit edebilecek reaksiyonlara yol açabileceği belirtildi.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YA DA İADE YAPILACAK

Tüketicilere, söz konusu ürünleri daha fazla tüketmemeleri ve ellerindeki ürünleri iade etmeleri çağrısında bulunuldu.

INLEAD markası, geri çağırma sürecinin gönüllü olarak başlatıldığını ve ürünü satın alanlara ücretsiz iade veya ürün değişimi imkanı sunulacağını duyurdu.