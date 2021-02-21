Elon Musk'ın annesi Maye Musk, katıldığı televizyon programında çocuklarını güç şartlarda büyüttüğünü ve eski eşinden şiddet gördüğünü açıkladı.

Ünlü girişimci Elon Musk’ın 72 yaşındaki annesi Maye Musk, TGRT Haber'de yayınlanan 'Aslıgül Atasagun Çebi ile Dün Bugün Yarın' programına katıldı.

3 çocuk annesi, 12 torun sahibi Maye Musk, hakkında merak edilenlerinin yanı sıra hayatının bilinmeyenlerini de anlattı.

"KÖTÜ BİR EVLİLİKTEN KAÇTIM"

Musk, 'Siz, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmayı başarmış birisiniz. Otuzlu yaşlarınızda bekar bir anne olarak iki işte birden çalışıp, kazandığınız azıcık parayla üç çocuk büyüttünüz. 'Ayakta kalmak' sözü sizin için ne ifade ediyor?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben çok kötü bir evlilikten kaçarak kurtuldum. Hiçbir şey olmasa bile sabahları artık korkuyla uyanmamak benim için işin en büyük artısıydı. Tek korkum, çocuklarımın karnını doyurabilecek parayı kazanıp kazanamayacağımdı. Okulları sorun değildi. Devlet okullarında eğitim masrafı çok azdı. Formalarını, kitaplarını ikinci el satın alabiliyordum. Dolayısıyla o bakımdan çok büyük bir stres yaşamadım. Tek derdim eve ekmek getirebilmekti.

Maye Musk: Eski eşimden şiddet gördüm VİDEO





"HİÇBİR LÜKSÜMÜZ YOKTU"

Genelde mecburiyetten vejetaryen besleniyorduk. Bir modellik işi çıkıp elime biraz para geçerse tavuk alıyordum. Akşam yemeğinde tavuk yiyorduk. İnsan çok az bir parayla da hayatta kalabiliyor. Hiç dışarıda yemek yemiyorduk. Sinemaya gitmiyorduk. Çocuklarımın saçını ve kendi saçımı kendim kesiyordum. El ayak bakımlarımızı da ben yapıyordum. Yani hiçbir lüksümüz yoktu. Ama korku duymadan yaşamak her şeye değerdi" dedi.

"ESKİ EŞİMDEN ŞİDDET GÖRDÜM, KİMSELERE ANLATAMADIM"

Kadına şiddet ile ilgili konuşan ve kendisinin de eski eşi tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen Musk, şöyle devam etti:

"Kadına karşı hiçbir şekilde şiddet olmamalı. Kadına şiddet uygulayan erkek zayıf erkektir. Daha uzun, daha iri, daha güçlü olduğu için, karşısındaki kadını şiddet uygulayarak kontrol altında tutmak ister. Bunun artık son bulması lazım. Kadınlar yaşadıkları şiddeti sadece kadınlarla değil, erkeklerle de paylaşsın ki, onlar da şiddete başvuran hemcinslerini engellesin. Keşke ben de eski eşimden şiddet gördüğümde birilerine anlatsaydım. Ama korkuyordum. Anlatacağım kişileri de döveceğinden, onları bir daha göremeyeceğimden korkuyordum. Bir yandan da utanıyordum.





"VÜCUDUMDAKİ MORLUKLARI KAPATIYORDUM"

Vücudumdaki morlukları kapatmak zorunda kaldığım için utanç duyuyordum. Şiddete meyilli bir adam genelde sizi kimse yokken döver. Başkalarının önünde size el kaldıracak cesaretleri olmaz, çünkü bunun yanlış olduğunun farkındadırlar. Kadına el kaldıran erkekleri destekleyen erkekler varsa, onları da ifşa etmeliyiz. Elimizde sosyal medya gibi bir güç var. Yaptıklarını yanlarına bırakmamalıyız. Unutmayalım, benim yaşadıklarımdan çok daha beterini yaşayan kadınlar var. Zaten o yüzden benim hikayemin o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum. Benden çok daha kötü şeylere maruz kalan kadınlar var ve bu artık bir son bulmalı."