Petrol
107.08
4.51%
Euro
16.15
0.43%
Dolar
15.32
0.45%
Altın
912.22
1.09%
Borsa
2454
-1.45%
Bitcoin
481.412
-2.97%
BTXN Coin
13.90
-5.05%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    McDonald's Türkiye, Katarlılara satıldı

    Anadolu Grubu Holding, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara sattı.
    • 11.05.2022 - 20:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    McDonald's Türkiye, Katarlılara satıldı

    Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Tuncay Özilhan’ın yaptığı Anadolu Grubu Holding, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment GmbH şirketine sattı.

    Katarlı şirkete satıldı

    Merkezi Viyana'da bulunan Boheme Investment isimli şirketin sahibinin Kamal Saleh Al Mana olduğu belirtildi.

    Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunuyor.

    "Devir sözleşmesi imzalanmıştır"

    Anadolu Grubu Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye'deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak Şirketimiz ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.

    Pay devrinin tamamlanması pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olup, devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanması öngörülmektedir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların devir bedeli, 54.500.000 USD tutarı üzerinden Anadolu Restoran'ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir.

    Bahsedilen net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon USD olması öngörülmektedir. Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır."

    McDonald s Türkiye, Katarlılara satıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Kazanç odaklı Kripto Yatırım sırlarını açıklıyor!
    CryptoTrade

    Kazanç odaklı Kripto Yatırım sırlarını açıklıyor!

    Ukrayna'da 26 bin Rus askeri öldürüldü
    Dünya

    Ukrayna'da 26 bin Rus askeri öldürüldü

    Gaziantep'te hırsızlık zanlısı, elektrik direğinin dibinde ölü bulundu
    3. Sayfa

    Gaziantep'te hırsızlık zanlısı, elektrik direğinin dibinde ölü bulundu

    Görüş Bildir