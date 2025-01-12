Meghan Markle ve Prens Harry, yangın mağdurlarına destek oldu

Haber Merkezi

Los Angeles'ı saran orman yangınları, söndürülemiyor.

Yangınlar hızla ilerlemeye devam ederken,

Sussex Dükü Prens Harry ile Düşes Meghan Markle, yangın mağdurlarına ve ilk müdahale ekiplerine destek verdi.

YİYECEK PAKETİ DAĞITTILAR

Meghan ile Harry çifti, afetzedelere yiyecek paketleri dağıtırken ve tahliye edilenleri teselli ederken görüldü.

Şu anda tahliye merkezi olarak hizmet veren Pasadena Kongre Merkezi, yangınlar nedeniyle yerinden edilenler için bir can simidi oldu.

Meghan ile Harry, yangından etkilenen ailelere temel ihtiyaçları dağıtmak için kongre merkezinde gönüllülerle birlikte çalıştı.

EVLERİNİN KAPILARINI ARKADAŞLARINA AÇTILAR

Yangınlarla mücadele eden acil durum ekipleriyle de konuşan çift ayrıca, mağdurlara ücretsiz sıcak yemek sağlamada etkili olan yardım kuruluşu Dünya Mutfağı'nın kurucusu ve ünlü şef José Andrés'e de destek verdi.

Web sitelerinde bir kaynak listesi yayınlayan Meghan Markle ile Prens Harry, Montecito'daki 29 milyon dolarlık evlerinin kapılarını yangından zarar gören arkadaşlarına açmıştı.

"EVİNİZDE GÜVENLİ BİR SIĞINAK SUNUN"

Diğer Los Angeles sakinlerini de aynı şeyi yapmaya çağıran çift, "Eğer bir arkadaşınız, sevdiğiniz biri ya da evcil hayvanınız tahliye edilmek zorundaysa ve onlara evinizde güvenli bir sığınak sunabiliyorsanız, lütfen bunu yapın. Ayrıca engelli ya da yaşlı komşularınızın tahliye konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını mutlaka kontrol edin” çağrısında bulunmuştu.