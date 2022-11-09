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    Mehmet Öz, Pensilvanya'da ara seçimi kaybetti

    Mehmet Öz, Pensilvanya'da ara seçimi kaybetti

    Türk asıllı Cumhuriyetçi aday, girdiği seçim yarışında rakibinin gerisinde kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:39
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    ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz, ara seçimlerde istediği sonucu alamadı.

    Demokratların adayı John Fetterman, eyalette seçimi kazandığını duyurdu.

    Mehmet Öz kazanamadı

    Sosyal medyadan açıklama yapan Fetterman, "Resmileşti. Pensilvanya'dan bir sonraki ABD Senatörü olacağım." dedi.

    "Pensilvanya halkına bahse girdik, bizi hayal kırıklığına uğratmadınız." diyen Fetterman, "Ben de sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Öz ve Fetterman'ın oy oranları

    Wall Street Journal gazetesinin aktardığı son verilere göre, Fetterman yüzde 49,46, Öz ise yüzde 48,13 oy oranına sahip oldu.

    NBC televizyonu da gelişmeyi, "John Fetterman, ünlü TV doktoru Mehmet Öz'ü yendi." diyerek aktardı.

    "Seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkarım"

    Kampanya sırasında, Pensilvanya'dan Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girmesi durumunda Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklayan Öz, bu yöndeki niyetiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

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    Rakibine yüklendi: Suçluları hapisten çıkardı

    Pensilvanya Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Fetterman'ı suçluları afla hapisten çıkarmakla suçlayan Öz, “Çocuklarımız sokakta oynarken onlar için endişe eder olduk." demişti.

    Öz, "Bu seçim, Pensilvanya ve Amerika'yı refah yoluna geri koyma şansımız. Önce sınırları güvenlik altına alacağız. Amerika’ya yasal yollardan sığınanlar başka. Kanunsuzları durdurup kanuni yollarla gelen göçmenleri ayırmalıyız." diye konuşmuştu.

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