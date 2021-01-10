Mehmetçik, Karabağ'da mayın temizliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun işgalden kurtardığı Karabağ'da Türk askerinin mayın temizleme faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Azerbaycan ordusu tarafından 44 günde Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgeye giden Türk askerleri de Azerbaycan askerlerine mayın temizleme eğitimi veriyor.

"ÖZ TOPRAKLAR TEMİZLENİYOR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan Ordusu'nun tuzakladığı mayınlar, öz topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusu tarafından temizleniyor. Kara Kuvvetlerimizin Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli 136 personelimiz de Azerbaycan ordusuna destek için bölgeye gönderildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli personele mayın temizleme eğitimi veren Mehmetçiklerimiz, ayrıca işgalden kurtarılan Karabağ'da mayın temizleme faaliyetlerine devam ediyor." denildi.





