Mehmetçik'ten, mayınlı arazilerin temizliğinde Azerbaycan'a destek

ÖMAT timleri, yaklaşık 10 aydır büyük bir özveriyle görevlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin mayınlı alanların temizliği konusunda Azerbaycan'a sağladığı destek devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin mayınlardan temizlenmesi çalışmalarında görev yapıyor.

MAYIN İMHA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Azerbaycan'da Aralık 2020'de görevlendirilen ÖMAT timleri, Cebrayıl ve Ağdam bölgelerinde mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor.

Cebrayıl ilinin Mehdili köyünde ÖMAT timlerinin mayın arama faaliyetleri görüntülendi.

AZERBAYCAN'A DESTEK

ÖMAT timleri, işleri zor ve tehlikeli olmasına rağmen kardeş ülke Azerbaycan'a destek olmak için yaklaşık 10 aydır​​​​​​​ sabır, titizlik ve sorumlulukla yorulmadan görev yapıyor.

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLER DE KULLANILIYOR

Arama ve temizlik çalışmalarını mayın şüphesi bulunan ekin alanlarında sürdüren ÖMAT timleri, alandaki metal yoğunluğunu sıfıra indirecek şekilde çalışıyor.

Güvenlik önlemleri altında yapılan mayın arama çalışması elle, şişle ve detektörle yapılıyor, aramalarda özel eğitimli köpekler de kullanılıyor.