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    Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı

    Harem'i Şerif'te akli dengesi yerinde olmayan bir sürücü, avluya aracıyla daldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 03:22
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 03:31
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    Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı

    Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi aracı ile Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'a daldı.

    O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    AKLİ DENGESİNİN BOZUK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkilileri, olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığını söz konusu kişinin akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı.

    Araçla camiye dalan kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmadı.

    Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı İZLE


    Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı #1

    Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı #2

    Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı #3

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