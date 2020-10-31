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- Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı
Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı
Harem'i Şerif'te akli dengesi yerinde olmayan bir sürücü, avluya aracıyla daldı.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 03:22
- Güncelleme : 31.10.2020 - 03:31
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi aracı ile Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'a daldı.
O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
AKLİ DENGESİNİN BOZUK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkilileri, olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığını söz konusu kişinin akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı.
Araçla camiye dalan kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmadı.
Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı İZLE