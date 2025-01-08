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Haber Merkezi

Müslümanlar için kutsal olan ve dünyanın manevi merkezlerinden biri kabul edilen Mekke, büyük bir doğal felaketle karşı karşıya.

7 Ocak Salı günü etkili olan şiddetli yağış, Mekke'de hayatı adeta felç etti.

Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırmasıyla şehir sular altında kaldı.

MEKKE'Yİ SULAR BASTI

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Mekke'de şiddetli yağışın etkili olduğunu, bazı bölgelerde sel sularının şehirde taşkınlara yol açtığını belirtti.

Şiddetli yağışlar yalnızca Mekke'yi değil, Medine ve Cidde gibi diğer kutsal şehirleri de etkiledi.

Sokaklar nehre dönüşürken, araçlar sel sularına kapıldı ve neredeyse tamamen su altında kaldı.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Yerel halk, güvenli alanlara sığınmaya çalışıyor veya tahliye ediliyor.

Suudi Arabistan Meteoroloji Dairesi, Mekke, Medine ve liman şehri Cidde için kırmızı alarm verdi.

Meteorologlar, yağışların 10 Ocak’a kadar devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Ayrıca, Cidde'deki havaalanında uçuşların ertelendiği ve yolcuların seyahat etmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri gerektiği bildirildi.